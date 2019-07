Nel backstage del teatro Vittorio Emanuele per le prove di Miguel Angel Zotto

Le curiosità, i retroscena, tutto ciò che è nascosto e che non è possibile vedere quando si assiste “semplicemente” ad uno spettacolo.

Tutto questo è stato “scoperto” dai ragazzi del liceo Felice Bisazza, che nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro hanno visitato il teatro Vittorio Emanuele per ammirare e visitare il dietro le quinte di quest'ultimo. Un'opportunità offerta dalla giornata del Fai, che ha aperto le porte dello storico edificio a tutti i cittadini messinesi.

E' stato quindi possibile di assistere a momenti “inediti”, come le prove di Miguel Angel Zotto, uno dei migliori ballerini di tango al mondo, e il soundcheck del concerto del cantautore Luca Carboni, previsto proprio quella sera. Sono stati accompagnati dai ciceroni di diverse età e scuole, che li hanno accolti nell'atrio del Vittorio Emanuele per poi guidarli nella visita del palcoscenico, che si trova sotto gli “occhi” del meraviglioso Colapesce di Renato Guttuso.

Sono stati portati nella sala Foyer, in cui si trovano mobili di antiquariato e vecchi attrezzi di scena, e nella sala Sinopoli, dove gli spettatori durante l'intervallo della rappresentazione teatrale si riunivano per discutere di ciò che stavano guardando. Nella parte più alta della struttura, ovvero il settimo piano, sono stati accolti da altri ciceroni nella sala costumi, dove sono esposti i numerosi abiti usati nelle scene dei più grandi spettacoli rappresentati in teatro.

Nel proseguo del tour, è stato possibile vedere da vicino spazi che solitamente sono chiusi al pubblico, come il sottopalco e i ballatoi, dai quali è stato possibile conoscere la struttura esistente nel “vero” dietro le quinte del teatro. Quei luoghi al di là del sipario, che per molti rimarranno sempre un “segreto”.

Desirè Previte, Giusy Centi, Davide Ancione, Simone Interdonato, Domenico Patti.

© Riproduzione riservata