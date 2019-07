Università di Messina, a Taormina consegna dei diplomi di laurea e omaggio a Borsellino

Sale l'attesa per un nuovo appuntamento al Teatro Antico di Taormina con la cerimonia di consegna dei diplomi di Laurea. Prevista la partecipazione di oltre 700 neolaureati dell'università di Messina.

L'evento si svolgerà domani. Proprio per la data in cui ricorre la cerimonia, l'anniversario della strage di via D'Amelio, l'evento sarà anche occasione per omaggiare Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e tutte le vittime di mafia.

Attese sugli spalti oltre 4 mila persone. Interverrà il procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia. Ospiti d'onore tre laureati dell’Ateneo: Luisa De Cola oggi professoressa presso l’Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires Université di Strasburgo, Ruggero Aricò responsabile affari istituzionali per l’Europa, l’Africa e l’Asia, presso Enel Green Power SpA ed Alessandra Cerreti che oggi ricopre la carica di Pubblico Ministero della direzione distrettuale Antimafia di Milano.

