Clementino illuminerà l’Olimparty: sport e musica da spiaggia a Messina

Curiosità, voglia di stare insieme e vivere un altro entusiasmante Olimparty Messina.

C’è di tutto e di più in questi frenetici giorni che precedono l’inizio ufficiale dell’ottava edizione della mega convention di sport e musica da spiaggia organizzata dall’associazione Mediterranea Eventi del presidente Alfredo Finanze.

Sport, food e party sono le tre macroaree pensate dagli organizzatori, che hanno diviso la struttura in settori dedicati nelle quali si svolgeranno le attività. Il lido, ottenuto grazie alla partnership con l’Esercito Italiano, è pronto ad aprire le porte all’Olimparty e si attende solo l’inaugurazione ufficiale di giovedì sera che, presentata da Massimiliano Cavaleri e alla presenza delle autorità cittadine e militari, darà davvero il via all’edizione 2019.

Una cerimonia particolare e tutta da scoprire, arricchita da un collegamento speciale con il Generale di Brigata, Bruno Pisciotta, che interverrà in diretta dal Libano dove la Brigata Aosta è impegnata in una missione di pace. Sarà solo il primo di quattro giorni intensi, fino all’11 agosto, tra sport, musica e tanto divertimento che vivranno il momento clou nel Cisk Party di sabato 10 con il rapper Clemente Maccaro, conosciuto come Clementino. L’ospite d’eccezione della notte di San Lorenzo è l’ultimo di una lunga serie di artisti di livello nazionale che hanno lasciato la loro impronta all’Olimparty: gli organizzatori hanno sempre regalato grandi serate alle migliaia di ragazzi messinesi che, in ogni edizione, hanno affollato la spiaggia.

