Tre Comuni autonomi e fieri: a Salina l'accesa rivalità tra Santa Marina, Malfa e Leni

La storica rivalità tra Salina e Lipari ormai ha lasciato il posto a un acceso scontro fra le tre Amministrazioni della seconda isola più grande dell'arcipelago.

Oggi, Santa Marina, Malfa e Leni difendono con orgoglio diritti conquistati faticosamente e risorse vitali per la loro economia. Eppure, il turista (e non solo) si chiede come mai siano presenti tre enti in un'unica isola, quando Lipari, che vanta maggiori estensione e popolazione, ha un solo Comune che peraltro abbraccia le “sorelle” minori.

Nel 1861 nacque il Comune di Santa Marina, che assunse lo scettro di capoluogo. Una conquista maldigerita da Malfa e Leni, le cui pressioni per avere una propria Amministrazione divennero sempre più forti.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE