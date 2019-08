Stromboli, la spiaggia diventa un “nido” di tartarughe: nate 6 caretta caretta

A Stromboli sono venute alla luce sei tartarughine della specie “Caretta caretta”. Una schiusa che rappresenta un evento storico, salutato con grande gioia dai biologi e volontari di Filicudi WildLife Conservation e dai giovani di Activa Stromboli.

La tipologia di spiaggia, scelta dalla tartaruga, fatta di ciottoli e sterpaglie, aveva fatto temere che la schiusa non potesse andare a buon fine. Le sei tartarughine, dopo il cosiddetto “imprinting” con il sito dove sono nate, si sono “tuffate” in mare. Il sito, comunque, continua a restare presidiato, in quanto si attende, nelle prossime ore, la schiusa di altre uova e, quindi, altre piccole "caretta caretta" che vengono alla luce.

