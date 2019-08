Infezioni sessualmente trasmissibili, a Messina parte la campagna "Viaggia sicuro"

Una campagna di sensibilizzazione d’impatto che possa riaccendere i riflettori sulla problematica delle infezioni sessualmente trasmissibili oggi in aumento soprattutto fra i più giovani. Frutto di una partnership fra comune di Messina, Arcigay Messina, Ospedali “Papardo” e “G.Martino”, Avis Messina, ordine dei medici e dei farmacisti partirà da oggi la prima fase di “Viaggia sicuro” con la collaborazione dell’ATM che appenderà su tutte le vetture di bus e tram la locandina informativa sul tema della prevenzione a cui sarà dedicata una giornata intera a Settembre coinvolgendo tutte le fasce di giovani, dai 14 ai 30 anni, ma non solo.

La campagna, presentata questa mattina a Palazzo Zanca alla presenza dell’Assessore per le politiche sociali Alessandra Calafiore, insieme al presidente dell’Avis Franco Previte, al presidente di Arcigay Rosario Duca e al direttore del reparto di Virologia del Policlinico Francesco Pellicanò, proseguirà poi nelle scuole della città.

“Da 20 anni a Messina non esisteva più alcuna campagna incisiva che coinvolgesse tutti gli attori fondamentali per il contrasto e la prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili - ha dichiarato Rosario Duca - Richiamiamo alla partecipazione anche l’Asp di Messina per diffondere anche in provincia l’iniziativa”.

