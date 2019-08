Musica e buon cibo: a Messina la rinascita di Giampilieri prende forma in una notte

«La tradizione non consiste nel mantenere le ceneri, ma nel mantenere viva una fiamma», diceva Jean Léon Jaurès e per Giampilieri, quella fiamma continua a essere alimentata dall'entusiasmo di un popolo che ha rimesso nelle mani di se stesso la possibilità di rinascere.

Domenica prossima, a partire dalle 20.30, torna per il terzo anno consecutivo - dopo il successo delle passate edizioni - la “Notte della rinascita”. L'evento, organizzato dai giovani membri dell'Associazione “Giampilieri 2.0”, sarà caratterizzato da musica, intrattenimento, buon cibo e non solo: un percorso di “scoperta e ri-scoperta” di un territorio che da anni lavora con dedizione ed entusiasmo alla ricostruzione non solo “materiale” ma anche “sociale” della propria identità.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE