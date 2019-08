Olimparty Messina al via, si alza il sipario al lido Aosta di Mortelle

Si alza il sipario sull'ottava edizione dell'Olimparty Messina, la mega convention di sport e musica che ormai da anni porta divertimento e colore nell'estate della città dello Stretto.

La kermesse è entrata di diritto tra le solide realtà dell'estate messinese e si articolerà in quattro giorni, sino a domenica 11 Agosto, al lido “Aosta” di Mortelle. Nuova location che, rispetto alle edizioni passate, ospiterà l'Olimparty grazie al patrocinio dell'Esercito Italiano.

Come negli anni passati, l'Olimparty si conferma manifestazione “green” grazie alla collaborazione con l'azienda Messina Servizi Bene Comune che si occuperà anche delle isole ecologiche per la raccolta differenziata. Saranno anche attive le navette, fornite da Atm, per il trasporto dal parcheggio di Torri Morandi sino al lido di Mortelle.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE