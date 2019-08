Donò un rene al marito, premiata dal Comune di Alì Terme

Nella serata del 10 agosto, e fino alle prime luci del mattino seguente, si è svolta ad Alì Terme la “Notte Rosa”, tradizionale appuntamento che coniuga intrattenimento, spettacolo e buona cucina.

L'edizione 2019 non è stata però come le altre ma ha assunto una connotazione dall'alto valore etico e solidale, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, che ha commosso gran parte dei presenti. L'amministrazione comunale non ha infatti dimenticato il gran gesto di cuore fatto da una concittadina aliese, Cettina Miracolo, che, nel novembre 2017, donò un suo rene al marito, salvandogli la vita.

La signora ha ricevuto una targa con su scritto “Al più grande gesto di Amore e di Generosità. Cettina Miracolo sei un esempio per la comunità”.

