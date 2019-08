Vara di Messina: ecco il programma. Diretta su Rtp e streaming su Gazzettadelsud.it

Ricca d’iniziative, nel rispetto della fede e della tradizione, con qualche elemento di novità. È quanto si prefigge l’edizione 2019 della Vara di Messina. L'evento, tanto atteso dai messinesi, inizierà questa sera, alle 20, in piazza Castronovo, con la tradizionale celebrazione eucaristica ai piedi della "Vara", ma sarà domani il giorno più importante dell'anno.

Si comincia alle 9, dalla Madonnina del porto, con lo sparo di 21 colpi di cannone; alle 11 sara l'ora del solenne pontificale in Duomo, con la partecipazione di autorità religiose, civili e militari mentre, alle 18,30, al via la partenza della Vara da piazza Castronovo con uno spettacolo pirotecnico e la moschetteria. Quindi la benedizione delle corde prima della partenza, l'omaggio floreale del prefetto davanti al Palazzo del Governo, il momento di preghiera di fronte alla Stele della Madonnina del porto e il canto dell'Ave Maria dal balcone dell'Arcivescovado.

Alle 21,30, previsto l'arrivo della Vara a piazza Duomo con la benedizione dell'arcivescovo monsignor Giovanni Accolla. Alle 22.30 sarà il momento dell'illuminazione della cortina del Forte San Salvatore e alle 23, dalla Falce, partirà lo spettacolo pirotecnico.

La processione della Vara andrà in onda in diretta in televisione il 15 agosto su Rtp, su Tgs, su Viva l'Italia Channel e in streaming su Gazzettadelsud.it e Gds.it. La lunga diretta televisiva e sul web partirà alle 17,45. A seguirla, Salvo La Rosa, Rosario Pasciuto e Salvatore De Maria. Tanti gli ospiti previsti con due presenze fisse: quella di don Giuseppe Lonia e di Nino Principato. La diretta viene realizzata con il supporto tecnico di VideoBank.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE