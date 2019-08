Messina, è il giorno della Vara: intreccio di fede e tradizione

Messina oggi celebra la sua festa religiosa più importante: è, infatti, il giorno della Vara della Vergine Maria, che verrà portata in processione per le vie della città. Un momento di fede, folklore, tradizione che rappresentano l'identità di Messina. Sarà un giorno di festa per i messinesi ma anche un giorno di lavoro per mantenere l'ordine e garantire la sicurezza. Accanto alla fede e al “colore”, infatti, tutta una serie di disposizioni per fare in modo che la processione riesca perfettamente e senza intoppi. La processione sarà seguita in diretta televisiva da Rtp, Tgs, Viva l'Italia Channel e in streaming su Gazzettadelsud.it e Gds.it.

Vigeranno, come si legge nell'articolo di Emanuele Rigano sulla Gazzetta del Sud, i divieti di sosta, con rimozione coatta, dalle 7 alle 21,30, e di transito veicolare, dalle 17 alle 21, su via Garibaldi, lato est della carreggiata est e lato ovest della carreggiata ovest, tra via Tommaso Cannizzaro e piazza Castronovo.

Poi in previsione della “girata”, stesso provvedimento in via I Settembre lato sud, tra le vie C. Battisti e Sant'Elia. Così anche nell'area lato monte di piazza Duomo adiacente corso Cavour, destinata alla fermata degli autobus. Sbarrate anche tutta una serie di vie che lambiscono il passaggio della Vara, necessario svincolarle dal traffico in prossimità del passaggio del carro per ragioni di sicurezza.

La parte centrale di piazza Castronovo diverrà inaccessibile dalle 7 alle 17, garantendo lo svolgimento della circolazione veicolare nell'anello esterno della piazza, con senso rotatorio antiorario. Sempre dalle 17 alle 21 sarà poi istituito il doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele, nel tratto tra viale Boccetta e piazza Unità d'Italia. Prevista la limitazione del servizio tranviario alla tratta via Bonino-piazza della Repubblica, dalle 17 sino al termine della giornata.

Messa sotto il cippo, si alza il sipario sulla Vara di Messina - Foto

La processione della Vara andrà in onda in diretta televisiva su Rtp, Tgs, Viva l'Italia Channel e in streaming su Gazzettadelsud.it e Gds.it. La lunga diretta, sia in tv che sul web, partirà alle 17,45 e seguirà tutte le fasi salienti della processione, dalla partenza da piazza Castronovo, fino alla spettacolare “girata” da via Garibaldi in via Primo Settembre e poi l'arrivo a piazza Duomo. A seguirla saranno Salvo La Rosa e Rosario Pasciuto, con Salvatore De Maria tra le corde. Tanti gli ospiti, due le presenze fisse: don Giuseppe Lonia e Nino Principato. La diretta viene realizzata con il supporto tecnico di Videobank. Sponsor media project: Casa di Cura Carmona, Caffè Barbera, Gruppo Caronte&Tourist, Celertrasporti, Visodent, Italcar Uno e La Trattoria del Marinaio. Le repliche andranno in onda domani e sabato, alle 15,30 e alle 23, domenica 18 agosto alle 16 e alle 23.

Sulla Gazzetta del Sud in edicola sono state dedicate quattro pagine nell'edizione di Messina all'evento religioso più importante di Messina



