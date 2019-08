Disagi per i disabili a Capo d'Orlando, l'sos di una madre: «Quelle auto bloccano Andrea»

Le foto postate su facebook di Andrea che con la sua carrozzina cerca inutilmente di attraversare la strada hanno suscitato un mare di indignazione e rabbia a Capo d'Orlando, dove il giovane abita. «Sto pensando a te che da due giorni hai la macchina parcheggiata davanti alla rampa per diversamente abili....e mio figlio a scansare le macchine”, scrive la mamma di Andrea cercando di sensibilizzare il proprietario dell'auto verso il problema del figlio.

A Capo d'Orlando l'inciviltà di alcuni automobilisti è una costante intollerabile che solo con il pugno duro si può debellare ma purtroppo Palazzo Europa non ha i mezzi per farlo. Pochi vigili e così in ogni incrocio si rischia la pelle.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE