SuperEnalotto, la dea bendata bacia Messina: vinti 24 mila euro con un "5"

Il SuperEnalotto porta ancora una volta fortuna alla provincia di Messina: dopo il "5" da 25mila euro centrato quattro giorni fa a Sant'Agata di Militello, stavolta tocca a un giocatore del capoluogo essere baciato dalla dea bendata.

Nel concorso di ieri sera infatti è andato a segno un "5" da 24.547,73 euro. La giocata vincente è stata convalidata all'Edicola Cartoleria Anastasi di via Felice Bisazza. Il jackpot del concorso intanto ha raggiunto i 53,8 milioni di euro, terzo premio in palio in Europa e quarto al mondo.

L’ultimo "6" è stato centrato dieci giorni fa, il 13 agosto: a Lodi sono stati vinti 209,1 milioni, premio più alto assegnato nella storia del gioco. In Sicilia il "6" manca dall'aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

© Riproduzione riservata