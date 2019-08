Messina, calo demografico preoccupante: oltre nove residenti in meno al giorno

Eravamo fermi ad un dato che di per sé era già deprimente: 232.555 abitanti al 31 dicembre scorso. Ma a rendere quella di Messina - tristemente inserita nel contesto altrettanto preoccupante dell'intero Mezzogiorno - una vera e propria emergenza demografica, sulla quale più volte ci siamo non a caso soffermati in queste settimane, è un trend che anziché frenare, o quantomeno assestarsi, continua inesorabile ad accelerare. In maniera dirompente.

Gli ultimi dati, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, sono di qualche giorno fa e sono quelli dell'aggiornamento trimestrale del bilancio demografico Istat 2019. E sono dati drammatici. Da gennaio, da quando cioè il punto di partenza erano quei 232.555 residenti, il dato messinese è sceso ancora e, a marzo scorso, si attesta a 231.708. Cioè 847 in meno. Cioè una media di 9,4 residenti in meno al giorno.

