A Catania l'undicesima edizione di Sherbeth, il festival del gelato

Sherbeth, il festival internazionale del gelato artigianale al mondo, giunge al suo undicesimo anno di storia e, dopo aver fatto tappa a Cefalù e Palermo nel corso delle prime dieci edizioni, si sposta a Catania per far conoscere l’ormai celebre evento anche al pubblico della Sicilia orientale.

Come da tradizione, anche a questa edizione partecipano solo i migliori maestri gelatieri, veri poeti del gusto. C’è chi viene dalla Cina, chi dalla Bolivia, dall’Inghilterra, dalla Germania, dall’Olanda e la solita nutrita delegazione di maestri gelatieri giapponesi.

Per celebrare al meglio il primo anno ai piedi dell’Etna è stato scelta Villa Bellini. E’ qui che dal 26 al 29 settembre ci sarà lo “Sherbeth Village”, un luogo interamente dedicato al gelato artigianale: con gli stand dei 50 maestri gelatieri che proporranno al pubblico i loro gusti di gelato, fra questi accostamenti bizzarri come latte di cocco e wasabi, crema meliga e lime, un gelato al pepe “sansyo” ed uno al farro tostato, ma anche grandi classici come il pistacchio di Bronte, la nocciola, la cannella, lo zabaione, il torrone.

Saranno inoltre presenti due grandi personalità tra i maestri gelatieri d’Italia: il guru del gelato Angelo Grasso- formatore, docente, ispiratore con oltre 40 anni di esperienza, cinque libri all’attivo e uno in arrivo, e Vetulio Bondi- toscano doc, presidente dell’Associazione Gelatieri Artigiani Fiorentini e webstar conduttore del format Youtube Unconventional Gelato.

I golosi percorsi proposti da Sherbeth, in questo giro del mondo del gelato, saranno arricchiti da talk show sulla gastronomia, cooking show sul gelato, momenti di formazione e gioco dedicati ai bambini, percorsi d’interesse artistico e, per finire, il prestigioso concorso dedicato a Francesco Procopio Cutò, al termine del quale verrà premiato il maestro gelatiere che risulterà vincitore dal calcolo dei voti espressi dalla giura tecnica e dai maestri gelatieri in concorso, portando a casa la vera ed unica “Coppa del Mondo” del gelato artigianale.

All’interno dello Sherbeth Village saranno presenti anche degli “Info Point” in cui sarà possibile acquistare la Sherbeth Card dal valore di 10 euro ciascuna.

