"E poi ti penti", Alberto Urso presenta in tv il suo nuovo singolo

Dopo il trionfo ad Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso è pronto a tornare protagonista in tv. Non solo musica per il tenore messinese, pronto per una nuova esperienza come coach ad Amici Celebrities. Sarà il "capitano" della squadra blu, accanto a Giordana Angi, coach invece della squadra bianca.

Intanto, Alberto sarà ospite oggi pomeriggio a Verissimo per presentare il suo nuovo singolo, dal titolo "E poi ti penti". La nuova canzone sarà in radio a partire dal 20 settembre.

La versione vip di Amici dovrebbe partire il 28 settembre. Intanto, il giovane tenore si gode il successo grazie alla sua musica. Da poco, inoltre, ha annunciato le date del suo primo tour. Fra le tante tappe, anche la sua Sicilia. Il 19 ottobre, infatti, Alberto canterà al teatro Metropolitan di Catania.

