"Sposalizio dei Faraglioni", cento barche festeggiano nelle acque di Lipari

Un centinaio di imbarcazioni hanno preso parte nelle acque dell'isola di Lipari al ventennale dello "Sposalizio dei Faraglioni" con la processione in mare dal porto di Marina Corta fino agli scogli di Petra Minalda e Petro Longu.

Da un'idea dell'artista Gery Palamara, è stato organizzato dal Notiziario delle Eolie online di Bartolino Leone con la collaborazione dell'assessorato alla cultura diretto dall'assessore Tiziana De Luca. Alle Eolie il corteo di barche verso i due giganti di roccia sul mare sono una delle attrazioni per i turisti. La processione delle barche infiorate è una tradizione per il rito propiziatorio in vista dell'inverno.

Il corteo di barche è stato guidato dallo storico veliero "Sigismondo", di capitan Felice Merlino. E' anche intervenuto l'elicottero dell'Air Panarea di Lorenzo Vielmo che ha ripreso dall'alto lo spettacolo con l'operatore Bartolo Costa. Premiate le coppie e le barche piu' fiorite.

I sub Pino Vadalà, Gaetano Giuffrè, Domenica Iannello e Ginevea Vadalà a 15 metri di profondità, ai piedi dei due scogli giganti di 80 e 20 metri, hanno posizionato la targa ricordo in pietra del Maestro Santino Basile e le fedi realizzate dal Maestro Paolino Spada.

