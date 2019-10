Cooking show, degustazioni e spettacoli: al via oggi "Messina Street Food Fest"

Al via oggi la terza edizione del Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina, in partnership con il Comune di Messina, si annuncia come un gustoso viaggio nel mondo del più tipico street food messinese e siciliano con diverse novità italiane e internazionali.

Quaranta gli “street fooder” partecipanti, ognuno dei quali proporrà una pietanza diversa. Ricco anche il programma degli spettacoli che si svolgeranno sul palco allestito nel lato sud di piazza Cairoli.

Aprirà i battenti stasera anche l’atteso Messina Street Fish, che ospiterà gli show cooking di chef stellati e provenienti da prestigiose location siciliane e non. Tema di tutte le performances dei cuochi il pesce locale, che verrà reinterpretato nelle ricette che si susseguiranno durante quattro giornate dell’evento, con l’obiettivo di valorizzare e riscoprire le importanti risorse ittiche del nostro mare.

Il progetto è sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea. Il ricavato degli show cooking verrà devoluto a Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud.

Messina Street Food Fest si propone anche come potenziale attrattiva turistica.

Grazie agli accordi sulle iniziative di accoglienza riservate ai crocieristi stipulate fra Autorità Portuale, Città Metropolitana e Comune di Messina oggi e domani il personale dell’info point turistico della Città Metropolitana di Messina informerà e inviterà alla manifestazione i turisti delle navi da crociera che sbarcheranno nel porto messinese.

Gli spazi gastronomici saranno aperti oggi a partire dalle 18. Domani, sabato13 e domenica 14 dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 01.00.

L’ingresso all’evento è libero, mentre la formula scelta per poter gustare le specialità di Messina Street Food Fest è quella del token – degustazione.

I token hanno un costo di 3,50 euro per una consumazione salata, 2,50 euro per una dolce, 2,50 euro per una bevanda. A disposizione del pubblico anche la formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token salato, uno dolce ed uno beverage.

Otto le casse dislocate su tutta la piazza, con un’attenzione particolare per i diversamente abili e le donne in stato di gravidanza. La cassa centrale sarà infatti dotata di una corsia preferenziale a loro dedicata.

© Riproduzione riservata