La Sicilia piace ai turisti americani, Forbes elegge l'isola seconda migliore meta al mondo

L'autorevole rivista statunitense Forbes indica la Sicilia come seconda tra le migliori destinazioni previste per il prossimo anno. Partendo da un dato che vede sempre più americani partire per l'estero, secondo l’ufficio nazionale di viaggi e turismo questi viaggi sono aumentati del 6% nel 2018.

Di fatto, per l'anno passato, è stato possibile registrare il record di 93 milioni di viaggiatori. Un incremento che ha spinto a stilare una lista delle migliori destinazioni per il 2020. A realizzarla l’agenzia Ovation Travel Group’s per Forbes.com che, prendendo in esame vendite e aspirazioni dei clienti, hanno riconosciuto nella Sicilia la seconda migliore meta ambita dagli americani.

Secondo quanto spiegato da Forbes, l’isola italiana è ricca di siti turistici riconosciuti a livello mondiale. Fra tutti la Valle dei Templi dove, fra mandorli e ulivi, è possibile ammirare i resti dei sette templi dorici

“L'autenticità della Sicilia - ha spiegato Ashley Diamond, consulente di viaggio di lusso per Ovation Travel Group - difficilmente si può trovare in altre parti del mondo".

Occhi puntati anche su Noto, che ancora una volta viene apprezzata per la sua architettura barocca e per le facciate in pietra calcarea calcaree. Anche questa località è stata particolarmente presa in esame da Forbes.

La rivista americana considera degna di nota anche la zona del Catanese, con l’Etna, il più grande vulcano d’Europa, al primo posto.

