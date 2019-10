Giorgio, il "Dexter" di Messina che sogna il Politecnico di Hong Kong

Giorgio Nocera, classe 1996, a quattordici anni si vestiva di tutto punto presentandosi ai negozianti con la sua insolita domanda: «Avete bisogno di qualcuno che vi aiuti?», a costo di ricevere qualche no di troppo. E oggi che è un laureando dell'Università di Messina, può essere considerato un giovane talentuoso che ama mettere insieme teoria e pratica inventando “diavolerie” potenzialmente di grande successo.

"Sin da piccolo ho avuto la passione per i siti web e mettevo le mani ovunque. Smontavo un un joystick, e cercavo di capire cosa ci fosse là dentro. Poi, ho comprato una scheda elettronica programmabile e ho cominciato a giocarci creando dei piccoli dispositivi che mi permettessero di fare piccole cose come accendere la luce a distanza. Per questo mi hanno soprannominato 'Dexter', anche se non ho il ciuffo rosso".

