L'astronauta Jeffrey Williams a Messina parla agli sudenti: "Seguite le vostre passioni"

Con 534 giorni nello spazio, quattro missioni, trentadue ore di spacewalks, Jeffrey N.Williams è uno degli astronauti più importanti della Nasa. Questi sono alcuni dei tanti primati in cui si è distinto lo scienziato americano arrivato a Messina per ricevere la laurea ad honorem in fisica all’Università degli studi di Messina e che ha incontrato questa mattina nel Salone Teatro dell’Istituto San Giovanni Bosco gli alunni del liceo e della scuola media.

L’iniziativa, che si pone all’interno del percorso di formazione “La passione e la ragione”, promosso dall’istituto è stato un momento di scambio molto importante e sentito dagli alunni che hanno a lungo dialogato con l’astronauta. Vita nello spazio, funzionamento della stazione spaziale e importanza di Dio per lo scienziato i temi maggiormente affrontati durante il dibattito.

«Preparatevi affinché possiate sempre sviluppare le vostre passioni e non scoraggiatevi davanti alle delusioni», il messaggio lanciato da Williams agli alunni.

© Riproduzione riservata