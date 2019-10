Il volo dell'astronauta Williams, dallo Spazio alle rive dello Stretto

«Cercate di capire già da ora quali sono le vostre doti e fate di tutto per eccellere verso le vostre ambizioni. Preparatevi affinché possiate sempre sviluppare le vostre passioni. Soffrirete e avrete delusioni ma saranno anche queste importanti perché solo vivendole imparerete anche a gestirle».

Questo è il monito che l'astronauta Jeffrey N. Williams ha lanciato ieri mattina all'Istituto “Don Bosco” di Messina, prima tappa del tour che accompagnerà lungo le tre giornate il colonnello americano in riva allo Stretto per portare anche qui la sua esperienza attraverso le missioni spaziali da lui vissute, fino al ricevimento (previsto per domani) del dottorato di ricerca ad honorem in Fisica all'Università di Messina.

