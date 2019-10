Il fascino di Panarea conquista anche i Prada: Miuccia e il marito acquistano casa per 2 milioni

Nuovi ospiti illustri per l'isola di Panarea. Nei giorni scorsi hanno acquistato casa i Prada. Si tratta della vecchia casa dell'ex tabaccaio che secondo indiscrezioni sarebbe stata venduta per 2 milioni di euro.

È stato un amore a prima vista per i coniugi Patrizio Bertelli e Miuccia Prada che arrivati sull'isola in barca, alcune settimane fa, hanno girato Panarea con una Ape-Taxi e sono rimasti folgorati dalla bellezza della casa e dalla sua posizione.

La villetta, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, si trova nella caletta della strada che va verso la chiesa di San Pietro, in un punto panoramico che guarda verso gli scogli di Panarea (Basiluzzo, Le Formiche e Dattilo) e verso Stromboli col suo inconfondibile pennacchio sempre fumante. La famiglia Bertelli-Prada ha già incaricato un noto geometra eoliano per il progetto di restauro.

