Università di Messina, conferito il dottorato honoris causa all'astronauta Williams

In una gremitissima aula magna dell'Ateneo di Messina si è svolta la cerimonia di conferimento del Dottorato honoris causa in Fisica al colonnello Jeffrey N. Williams, uno degli astronauti più importanti della Nasa, per aver partecipato a diverse missioni spaziali, trascorrendo in totale ben 534 giorni nello spazio, durante i quali ha compiuto cinque spacewalks per un totale di circa 32 ore.

La cerimonia è stata aperta dai saluti del rettore Salvatore Cuzzocrea, che ha espresso grande soddisfazione per la presenza di un ospite così prestigioso; rivolgendosi poi ai numerosi studenti, li ha esortati a non permettere a nessuno di togliere loro il diritto di sognare.

