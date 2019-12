Da Lipari conto alla rovescia per il collegamento con Luca Parmitano

È giunto alla fase conclusiva il progetto Ariss. Al comprensivo “Lipari-Santa Lucia” di Lipari è tutto pronto per il collegamento, in diretta audio, fissato per domani alle 13, tra gli alunni dell’istituto e l’astronauta siciliano, Luca Parmitano, primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, in orbita attorno alla Terra.

La parte tecnica del collegamento è curata dall’ A.R.E. - associazione radioamatori eoliani - che, dopo aver provveduto ad allestire le complesse tecnologie necessarie ed aver sostenuto la serie di test obbligati, è ora pronta a garantire e l’intera fase operativa del collegamento.

Gli alunni, invece, dopo aver elaborato le domande che saranno poste al comandante Parmitano e dopo che le stesse hanno passato il vaglio dell’Agenzia Spaziale, hanno dedicato il loro tempo per approfondire i vari aspetti dell’evento, elaborando materiali originali di varia natura che saranno esposti e illustrati in occasione dell’evento, col supporto degli insegnanti. Decisamente orgoglioso il dirigente Renato Candia.

È ormai prossimo l’obiettivo che porterà la sua scuola ad essere la prima in Sicilia a collegarsi con l’ISS; l’unica scuola siciliana che si collegherà col primo astronauta italiano; la prima e unica scuola siciliana che si collegherà col primo, e finora unico, comandante siciliano dell’ISS.

Il collegamento sarà preceduto dalla presentazione, nell’aula magna del plesso S.Lucia, del progetto e delle attività didattiche elaborate dagli alunni con i loro insegnanti. Coloro che non potranno accedere ai posti numerati, previsti per l’accesso in aula magna (alunni, genitori ect.) , possono seguire l’evento in diretta streaming presso la sala congressi dell’hotel Aktea. L’evento può essere anche seguito in modalità “diretta streaming” collegandosi, nell’ orario previsto, al link presente sul sito dell’Istituto ( www.iclipari.gov.it ) e/o alla pagina facebook dell’ARE-Associazione Radioamatori Eoliani. Il collegamento sarà visibile anche in TV su TeleSpazio, canale 611 del digitale terrestre.

