Centomila euro, 77 eventi e il capodanno in piazza Duomo: tutto pronto per il Natale di Messina

Al via il Natale dei messinesi coordinato dal Comune di Messina. Settantasette eventi ma il calendario è ancora suscettibile di variazioni, 100.000 euro di investimenti pubblici in servizi e un programma diffuso in tutto il territorio.

Cori, attività teatrali e della tradizione, beneficenza, musica, sfilate nel calendario presentato oggi in conferenza stampa.

A Capodanno musica live e dj set in piazza Duomo secondo tradizione. Il primo dell’anno il concerto in piazza e al Teatro Vittorio Emanuele. Infine il 6 gennaio torna dopo 4 anni “u Pagghiaru” a Bordonaro.

Ecco il calendario delle iniziative nel dettaglio:

Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020 - Festa dell’Accensione e apertura Villaggio di Natale Piazza Cairoli

Inaugurazione Max Presepe Artigianale Piazza Duomo

7/8 Dicembre – Dona un Giocattolo Dona un Sorriso Piazza Duomo

7/8 Dicembre – Viviamo Via Laudamo Via Laudamo

7/8 Dicembre – Il Natale al Casale del Faro Faro Superiore

8 Dicembre – Inaugurazione Max Presepe Artigianale Piazza Duomo

8 Dicembre – Festa con il Piccolo Dylan C. C. Tremestieri

8 Dicembre – Festa S.S. Immacolata Contesse

8 Dicembre – Natale a Larderia Larderia

8 Dicembre – Inaugurazione Presepe Artigianale Piazza Cairoli

9 Dicembre – Duo Zampogna e Tamburello Vie del Centro

10 Dicembre – Duo Zampogna e Tamburello Vie del Centro

12 Dicembre – Duo Zampogna e Tamburello Madonna della Mercede

12 Dicembre – Sfilata per la Mensa di S. Antonio Palacultura

13 Dicembre – Festa S. Lucia M. e V. Santa Lucia s. Contesse

14 Dicembre – Spettacolo di Cabaret con Stello Tomasello Piazza Cairoli

14 Dicembre – 1° Trofeo Open di Body Building Palacultura

14 Dicembre – Spettacolo del Fuoco C. C. Tremestieri

14/15 Dicembre – Il Natale al Casale del Faro Faro Superiore

15 Dicembre – Magico Natale Galati Marina

15 Dicembre – Gaudemus in Domino Gesù e Maria delle Trombe

15 Dicembre – Christmas Motor Show Piazza Duomo

16 Dicembre – Coro San Nicolò Santa Maria Alemanna

17 Dicembre – Coro Mazzini/Gallo Teatro Vittorio Emanuele

17 Dicembre – Inaugurazione Sfere Galleria V.E.

17 Dicembre – Folk & Tombolata Bordonaro

18 Dicembre – Massimo Kid Orchestra Teatro Vittorio Emanuele

18 Dicembre – Trio Simphony Palazzo Zanca

18 Dicembre – Sfilata Brigata Aosta Vie del Centro

18 Dicembre – Mexica Saxofone Quartet Galleria V.E.

19 Dicembre – Concerto di Natale Orchestra Corelli Duomo

19 Dicembre – Missione Kenya Palacultura

19 Dicembre – Concerto Coro Aninis Chiesa di San Giuliano

19 Dicembre – Natale a Casa Pascoli Piazza Don Fano

19/24 Dicembre – Concertini Natalizi Vie del Centro

20/24 Dicembre – Gruppo Zampogne Peloritane Vie del Centro

20/24 Dicembre – Le Novene dello Zampognaro Vie del Centro

20 Dicembre – I Cantustrittu Chiesa S. Giovanni di Malta

20 Dicembre – Coro Eugenio Arena Chiesa del Carmine

20 Dicembre – Fanfara dei Bersaglieri Vie del Centro

20 Dicembre – The Jackson’s Pipes Band Vie del Centro

21 Dicembre – Le Magie del Natale Contesse

21 Dicembre – Il Villaggio di Natale Villa Lina

21 Dicembre – Natale in Carrozza Vie del Centro

21 Dicembre – Cantando il Natale Casa Serena

21/22 Dicembre – Il Natale al Casale del Faro Faro Superiore

22 Dicembre – Note Colorate Palazzo Zanca

22 Dicembre – Coro La Palestrina Chiesa dei Catalani

22 Dicembre – Il Villaggio di Natale Villa Lina

23 Dicembre – Il Natale e le Tradizioni Popolari Palacultura

23 Dicembre – Concerto Coro Maurolico Camera di Commercio

23 Dicembre – Natale in Carrozza Vie del Centro

23 Dicembre – Opale Accordion Quartet Galleria V.E.

24 Dicembre – Processione del Bambinello S. Francesco dell’Immacolata

24 Dicembre – Processione del Bambinello Bordonaro

26 Dicembre – Notte Disiata Chiesa Santa Caterina

26/27/28 Dicembre – Natale a Larderia Larderia

27 Dicembre – Notte Funesta Palacultura

27 Dicembre – Deragli “Cover Zucchero Fornaciari” Galleria V.E.

28 Dicembre – Paride Acacia Piazza Cairoli

28 Dicembre – I Cantustrittu Mili San Pietro

28 Dicembre – Cantando il Natale Madonna della Mercede

28/29 Dicembre – Il Natale al Casale del Faro Faro Superiore

31 Dicembre – Dj Set con Leo Leppolis & Company Piazza Duomo

1 Gennaio 2020 – Concerto di Caponno e Comizio Sindaco De Luca Piazza Duomo

1 Gennaio – Concerto di Capodanno Teatro Vittorio Emanuele

2 Gennaio – Il Natale e le Tradizioni Santuario Sant’Antonio

3 Gennaio – Banda Santa Cecilia Santo Stefano Media

4 Gennaio – CDR Music + Centro Formazione Danza Galleria V.E.

4 Gennaio – Il Natale al Casale del Faro Faro Superiore

5 Gennaio – I Cori dei Piccoli “Progetto Suono” Piazza Duomo

5 Gennaio – Arrivano i Re Magi a Cavallo Piazza Duomo

5 Gennaio – Spettacolo Popolare Itinerante Bordonaro

5/6 Gennaio – La Befana dei Vigili del Fuoco Piazza Duomo

6 Gennaio – Magical Dreams & Salvin Piazza Cairoli

6 Gennaio – U Pagghiaru Bordonaro

6 Gennaio – Cavalcata Storia dei Cavalieri della Stella Vie del Centro

