Ad Alessandria l'ortopedico messinese che salva i bambini

L'emozione e il senso di responsabilità sono gli elementi che caratterizzano la professione del messinese Nunzio Catena, specialista del reparto di Ortopedia e traumatologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera di Alessandria.

«È ciò che provo lavorando con i bambini», spiega Nunzio, che solo pochi giorni fa ha fatto parte dell'equipe, che ha eseguito un delicatissimo intervento di ricostruzione dei nervi di un bambino 5 mesi nella città piemontese.

«Le tecniche che abbiamo utilizzato - afferma - in realtà sono consolidate da anni, ma sono pochissimi i centri in Italia in cui vengono trattate le paralisi ostetriche del plesso brachiale del bambino. La particolarità, oltre che l'età del paziente, è quella di lavorare su un distretto anatomico singolare come il collo, in cui sono presenti molte delicate strutture anatomiche che vanno conosciute e preservate».

