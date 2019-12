Solidarietà a Messina, raccolta di giocattoli da donare ai bambini meno fortunati

"Il gioco è il mezzo, l'obiettivo è la solidarietà". Con questo leitmotiv, anche quest'anno l'associazione studentesca di Messina "Morgana" - insieme a "Gli Invisibili Onlus"- sta curando la raccolta di giocattoli per i bambini della città che culminerà nella "Consegna dei doni di Natale" a piazza Cairoli (domenica 22 dicembre dalle ore 17.30 alle 19).

La catena solidale vedrà coinvolti anche i dipartimenti dell'Università di Messina mediante appositi stand che, in questi giorni, fungeranno da punti di raccolta sino alle ore 17. Alla raccolta, che è già cominciata e durerà sino a mercoledì 18 dicembre, è possibile contribuire con giocattoli nuovi oppure usati, ma in buone condizioni. Sarà possibile consegnarli anche in Via del Vespro, 57, tutti i pomeriggi sino alle ore 20.

Unico l’obiettivo è far vivere ai piccoli un momento magico grazie alla solidarietà dei propri concittadini. Nel corso dell'evento di piazza Cairoli, Babbo Natale arriverà a bordo della sua slitta, in un clima di gioia, festa e animazione. Per l'occasione, saranno presenti anche alcuni personaggi in maschera dei cartoni animati.

"Contiamo nella collaborazione dei genitori - spiegano i rappresentanti dell'associazione Morgana - affinchè possano spiegare ai bambini che verranno quanto sia prezioso il regalo che riceveranno perché frutto di un dono, di un desiderio di condivisione e fratellanza. E’ questo il vero regalo che riceveranno, molto più prezioso di ciò che potranno trovare dentro il sacchetto di carta colorato".

