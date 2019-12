Taormina, dal 2020 in corso Umberto transiteranno solo mezzi elettrici

Altro passo in avanti del Comune di Taormina verso l'entrata in vigore dell'Operazione “Ultimo Miglio”, che scatterà nel 2020 (forse già ad aprile) nel centro storico per regolamentare le attività di “carico e scarico” per il rifornimento merci alle attività economiche.

Il tentativo è quello di mettere ordine in un settore che da tanti anni a questa parte è diventato una sorta di “giungla” con tanti mezzi che accedono al Corso Umberto, rendono caotica la situazione e creano non pochi disagi ai pedoni e ai turisti.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE