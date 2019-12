Messina, presentato il programma delle iniziative per il 111^ anniversario del terremoto del 1908

Gli assessori alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli ed alla Cultura Vincenzo Caruso del Comune di Messina, insieme all’esperto per la Protezione Civile Antonio Rizzo, hanno illustrato oggi a Palazzo Zanca gli eventi organizzati in occasione del 111^ anno dal terremoto del 1908.

All’incontro hanno preso parte l’ingegnere Bruno Manfrè del dipartimento regionale di Protezione Civile; l’architetto Teresa Altamore del dipartimento comunale Cimiteri e Verde Pubblico; l’esperto di Storia Patria Nino Principato; i professori Franz Riccobono e Dino Calderone; e rappresentanti degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e delle associazioni Comitato Messina 908 e Comitato Cittadino 100 Messinesi per Messina 2mila8.

Le iniziative prenderanno il via venerdì 27 e si concluderanno con la XI edizione della Settimana della Sicurezza Messina Risk Sis.Ma. 2020, in programma dal 20 al 25 aprile 2020. “Nel settore della Protezione Civile – ha sottolineato l’assessore Minutoli – negli ultimi anni sono stati raggiunti importanti traguardi. Questi eventi, al di là della memoria di quanto accaduto, devono accrescere la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e delle attività di contrasto a fenomeni calamitosi. L’obiettivo è fare rete in sinergia con le associazioni di volontariato, rendere Messina modello di riferimento e la comunità messinese più resiliente”.

L’assessore Caruso, nell’illustrare gli appuntamenti culturali, ha evidenziato quanto “il ricordo delle importanti personalità vittime del tragico evento costituisca un patrimonio storico per le generazioni future”.

Venerdì 27, alle ore 17.30, al Palacultura, “Notte Funesta”, cronaca dell’ora in cui si cancellò la storia – 27 dicembre 2019 – per rivivere insieme quei 32 secondi che distrussero Messina, con l’intervento dell’Assessore alla Cultura Enzo Caruso e la partecipazione dell’Orchestra a Fiati del Conservatorio Corelli diretta dal Maestro Lorenzo della Fonte e dal Maestro Cesare Natoli al pianoforte; il Comitato Messina 908, con Memoria di 111 nomi delle vittime del 1908, progetto “Ritrovare la memoria”, a cura di Dino Calderone e Francesco Rubino, con la partecipazione degli Ordini professionali e delle associazioni di volontariato di Protezione Civile; esposizione di materiale e video sulla Protezione Civile e sulla buone pratiche di comportamento nella zona di ingresso del Palacultura, a cura del dipartimento comunale di Protezione Civile e delle associazioni di volontariato di Protezione Civile; esposizione di materiale della campagna “Diamoci una scossa”, organizzata dagli Ordini professionali degli Ingegneri e Architetti.

Sabato 28, alle 5.21, “Una luce per ricordare” nelle case dei messinesi a cura del “Comitato Cittadino 100 Messinesi per Messina 2mila8”; alle 5.21, “Un suono per ricordare” sulle navi in porto ed in transito nello Stretto fischi con sirene di bordo, con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Messina, RFI Divisione Navigazione e Compagnie di Navigazione; alle 9, al Gran Camposanto Monumentale, la deposizione di una corona di fiori, offerta dalla Città di Messina in memoria degli oltre 80mila morti, alla presenza del Sindaco Cateno de Luca, del Prefetto Maria Carmela Librizzi, del Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela Mons. Cesare Di Pietro, degli Assessori alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e alla Cultura Enzo Caruso, di istituzioni, associazioni, strutture operative della Protezione Civile e delle Forze Armate di stanza a Messina; alle 9.30, sempre al Gran Camposanto – dipartimento Cimiteri e Verde Pubblico, “28 dicembre 1908: viaggio nella memoria – l’iconografia del terremoto in mostra al Gran Camposanto”, visita guidata a cura di Dario De Pasquale; a seguire, visita guidata da Teresa Altamore all’interno del Cimitero Monumentale progettato dal grande architetto messinese Leone Savoja (1814 – 1885), con la presentazione di un percorso di restauro nella sezione 38; alle 11, a piazza Don fano, omaggio floreale della Città di Messina davanti alla targa marmorea, inaugurata il 28 dicembre 2008, in occasione delle celebrazioni promosse per il Centenario del terremoto – maremoto del 1908, con la presentazione di una targa idea progetto “Piazza della Memoria”; alle 11.30, Comunità Elleniche dello Stretto, suffragio all’edicola votiva di San Nicola dei Greci, sulla via Garibaldi di fronte alla Prefettura, alla presenza di Daniele Macris, di Padre Cucinotta e Padre Amante; alle 12, a Largo della Marina Russa, presenti il Console onorario della Federazione russa Nanni Ricevuto ed il Governatore dell’Arciconfraternita dei Catalani Marco Grassi, la deposizione di una corona al Monumento dei Marinai Russi, dedicata alle vittime del terremoto con l’interventi di autorità civili, religiose e militari; alle 16, a piazza dell’Unità d’Italia, “Memorial Giuseppe Micheli”… L’Angelo della rinascita, ricordo ed omaggio floreale; alle 16.30, al Palacultura, nella Sala Palumbo, il convegno “Memorie e testimonianze del terremoto – maremoto di Messina del 1908”, con la proiezione del documentario “La Messina di una volta e che non c’è più”, a cura di Egidio Bernava, con gli inerventi di Dario Caroniti, su l’On. Giuseppe Micheli, di Mons. Cesare Di Pietro, su l’Arcivescovo Mons. Letterio D’Arrigo, di Giuseppe Rando, su Edoardo Boner, del sindaco Cateno De Luca e dell’assessore Caruso; alle 18, al Tempio San Francesco all’Immacolata, Santa Messa in suffragio delle vittime del terremoto – maremoto, presieduta da Mons. Giovanni Accolla, alla presenza di autorità civili, religiose e militari; alle 19.30, al Palacultura, nella sala espositiva all’ingresso principale, l’inaugurazione della mostra fotografica del Maestro Alinari su “Messina prima e dopo il disastro”, con la presentazione di Carmelo Micalizzi.

Lunedì 30, alle 10.30, nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, la presentazione in collaborazione con l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) del Progetto MEMS di monitoraggio di siti strategici della Città di Messina, con gli Asssessori alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, il dirigente della Protezione Civile Regionale Siciliana Bruno Manfrè e l’esperto del Sindaco per la Protezione Civile Antonio Rizzo; alle 17, il Comitato Messina 908 e l’associazione “Antonello da Messsina”, alla libreria Feltrinelli, con un “Incontro per ricordare persone e fatti dimenticati”; alle 18.30, nella chiesa San Giovanni di Malta, Messina 28 dicembre 1908 “Un minuto prima e un minuto dopo”, proiezione di immagini e considerazioni a cura di Nino Principato con la collaborazione dell’associazione AURA.

Sabato 4 gennaio, alla Biblioteca Regionale Universitaria di Messina “Giacomo Longo”, con la direttrice Tosi Siragusa, nell’ambito dell’iniziativa “Donna Sacra di Sicilia”, la mostra di testi e tavole della Messina pre – terremoto.

A gennaio 2020 è previsto un incontro in collaborazione con SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) su “Storie di terremoti e terremotati: ripariamo l’Italia” e CEA (Centro Educazione Ambientale) Messina onlus, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Gli altri eventi con data da destinare riguardano una visita al C.E.R.I.S.I. (Centro di Eccellenza Ricerca e Innovazione Strutture ed Infrastrutture) dell’Università degli Studi di Messina, sede di laboratori per prove speciali nell’ambito dell’ingegneria strutturale e sismica; una mostra di reperti sulla sismicità dell’Area dello stretto, a cura dell’associazione Amici del Museo, al C.E.R.I.S.I.; Piani di Protezione Civile: informazione alla popolazione, sistemi di allerta ed esercitazioni, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a cura dei Lions Messina – Lions Alert Distretto 108 YB Sicilia.

