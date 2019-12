L'amore per il territorio nei dodici scatti del calendario di Caffè Barbera per il 2020

Tredici artisti per dodici mesi. Ognuno con un pensiero diverso. Ognuno con un dipinto che ha come tema di fondo l'amore per il territorio e per i suoi consumatori da parte della più antica Torrefazione d' Italia che quest' anno festeggia i 150 anni dalla fondazione. Caffè Barbera, per il 2020, sposa la causa NeMO SUD e dona il calendario Arte&caffè al centro clinico per sostenere l’attività di chi, da anni, si occupa di pazienti affetti da malattie neuromuscolari.

Il calendario Caffè Barbera di quest’anno ha un sapore particolare. Si chiama Arte&Caffè 2020 e celebra il forte legame della più antica azienda di torrefazione d' Italia con i suoi consumatori e con il territorio. Il calendario è un' opera da collezione, come hanno sottolineato coloro che ne ha hanno coordinato stesura e creazione durante la presentazione che si è svolta nell' elegante saloncino del ristorante Il Parametro in via Dei Verdi. Ciascun mese è stato affidato alla creatività di un artista. Ogni mese è quindi legato a un personale messaggio associato al 150° anniversario dell’azienda. Un dipinto è per la copertina.

A curarne la stesura la critica d’arte Giovanna Famà. A firmare uno dei mesi e a coordinare l’attività degli artisti il maestro Ranieri Wanderlingh.

Il calendario sarà disponibile nelle migliori librerie di Messina e in alcuni grossi esercizi commerciali dove sarà attivata la raccolta di fondi e sarà consegnato a chi donerà almeno dieci euro. L’entità dell’offerta in favore del centro sarà naturalmente lasciata al buon cuore dei messinesi.

Gli artisti che hanno firmato con una propria opera e con un proprio pensiero il calendario “Arte & Caffè” 2020 sono: Ugo Nespolo, Ranieri Wanderlingh, Eugenio Vanfiori, Daniela D’Andrea, Ignazio Morello, Francesco Campanoni, Antonello Blandi, Gianluca Lo Surdo, Francesca Fulci, Francesco Musante, Costanza Favero, Lelio Bonaccorso e Giuseppe Lisciotto.

"La famiglia Barbera- ha spiegato Vittorio Barbera durante l' incontro con i giornalisti- in occasione del 150 anno di storia celebra la ventesima edizione di Arte e Caffè. L'iniziativa benefica per NeMO SUD ha come obiettivo quello di diffondere il messaggio della cultura del dono insieme alla cultura dell'arte e del caffe". Per NeMO SUD era presente Letizia Bucalo che ha sottolineato l'impegno di Caffè Barbera nei confronti del centro che va avanti da anni.

© Riproduzione riservata