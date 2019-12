Messina, Capodanno all'insegna della musica a piazza Duomo

Oggi, alle 9.45, nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Cateno De Luca, gli assessori Scattareggia, Musolino e Minutoli illustreranno le iniziative promosse dall'amministrazione comunale in programma per la Notte di San Silvestro, a partire dalle 22.30, a piazza Duomo, e per il Capodanno 2020 di Messina, dalle 20 in poi.

All'incontro con i giornalisti prenderanno parte il dj Leo Lippolis, Andrea Zanghì, Pietro Russo, Alefio Cucinotta, il vocalist Yanez Fiannacca, il jazzista messinese Santi Scarcella e il maestro Santino Merrino, in rappresentanza del gruppo di tradizione popolare i Cantustrittu.

Il calendario degli appuntamenti prevede, per la Notte di San Silvestro, musica con il dj Leo Lippolis; sul palco si susseguiranno Alefio Cucinotta, Andrea Zanghì, Pietro Russo, vocalist Yanez, live band Gli Approssimativi, percussioni Live Randy G, animazione con balli latini e di gruppo, I Cuban Street Dance Company & Cuban Para al Mundo (Francesco Isaja) e dj Rino Russo.

