Una stella di nome Ferdinando, a Messina la Fondazione in memoria del 16enne scomparso

C'è una stella in cielo che si chiama Ferdinando, un'altra si chiama Fifì, una Nanna, una che si chiama Margherita, una che si chiama Saretto, e sono ancora tante le altre. Quante sono le giovani vite spezzate prematuramente.

E con il motto “Diventa ciò che sei”, si è avviata ieri al Teatro Vittorio Emanuele di Messina la fondazione della Onlus dedicata a Ferdinando Fiorino, il giovane sedicenne morto prematuramente l'1 maggio 2018 per un problema cardiaco.

Ad aprire lo spettacolo il musicista di livello internazionale Giovanni Mazzarino, che si definisce un esempio per questa onlus, in quanto lui stesso è riuscito a diventare ciò che voleva: autodidatta, ha imparato a suonare un pianoforte trovato in casa.

