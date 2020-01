Messina, si avvera il sogno di Doriana Spadaro: ingegnere donna sulle orme del padre

«La vita non si ferma. Continua. Il giorno dopo arriva sempre, e può essere quello buono per ripartire e rinascere». La gentilezza è il tratto distintivo di Doriana Spadaro, che ama definirsi determinata e motivata, e assai contagioso è il suo sorriso smagliante.

La ventottenne ha fatto tanta strada ed è la prima e ad oggi unica ingegnere donna italiana a far parte della "Fallprotec", società leader che fornisce soluzioni per la sicurezza in altezza, con oltre 15 anni di storia. Un punto di arrivo che avrebbe sicuramente reso fiero papà Giuseppe, prematuramente scomparso, che ha educato le sue figlie non solo ad amare i numeri ma a trasmettere il proprio sapere agli altri.

