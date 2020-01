Guinness dei primati, a Taormina un tappeto di lana lungo un chilometro

Dopo aver conquistato il primato della sciarpa più lunga del mondo, un guinness che le ha fruttato una moltitudine di riconoscimenti e popolarità, adesso Teresa Brancato, responsabile dell'associazione “E Berta Filava”, ha un altro progetto, che attuerà tra qualche settimana.

Adesso il progetto di Teresa Brancato è un altro ma, come materia prima c'è sempre il riciclo di vestiti, maglioni, giubbotti ed altro. Per diversi mesi alcune donne hanno sfilacciato tutto il materiale di lana lasciato allo Smistausato ed hanno ricavato dei tappetini (di lana) di un metro per un metro. Tutti questi saranno uniti, per una larghezza di tre metri e per la lunghezza di un chilometro, tanto da coprire il corso di Taormina da Porta Catania a Porta Messina.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

