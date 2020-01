Dall'Inghilterra a Messina per curarsi al Centro Neurolesi, finisce l'odissea di una 41enne

Finisce un'odissea, ma la montagna è ancora tutta da scalare. Vera Rigano, la 41enne di Santa Teresa di Riva in coma dallo scorso luglio dopo un malore accusato in Inghilterra, arriverà mercoledì prossimo a Messina dall'istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia, dove si trova ricoverata dal 27 agosto dello scorso anno.

A darne conferma ieri mattina è stato il papà Pippo che, insieme alla moglie Maria Nunziata da mesi assiste da vicino Vera in questo calvario in cui è finita una domenica di fine luglio, mentre si trovava sul posto di lavoro in una casa di cura a Birmingham, città dove vive da tempo.

