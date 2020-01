Serena Savoca, la giovane messinese dottoranda in Biologia che studia l'Antartide

Il Mare di Ross, come si legge nell'enciclopedia, è una profonda baia situata in Antartide tra Terra della Regina Vittoria e Terra Marie Byrd. Per oltre la metà è costantemente coperta da una spessa coltre di ghiaccio detta “Barriera di Ross”.

Ed è proprio su questo sito, così magico, freddo, inospitale, eppure meraviglioso, che si concentrano gli studi della giovane dottoranda in Biologia applicata e Medicina sperimentale del Dipartimento “Chibiofaram” dell'Ateneo peloritano, Serena Savoca. Studi che adesso sono stati pubblicati su “Scientific Reports”, rivista multidisciplinare online ad accesso aperto del gruppo “Nature”.

