Conto alla rovescia per l'uscita del film, i siciliani Me contro Te incontrano i fan

Inizia il conto alla rovescia per l'uscita dell'attesissimo film dei Me contro Te, "La vendetta del signor S". I due giovani youtuber di Partinico hanno già iniziato a girare l'Italia in lungo e in largo per presentare il film e incontrare i fan.

Le prime due tappe sono state Roma e a Milano. Un bagno di folla per i due idoli dei ragazzini, vere e proprio star del web.

Sold out gli eventi organizzati per permettere ai fan di incontrare dal vivo i loro beniamini. In sole 48 ore sono stati venduti più di 4 mila biglietti.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche venerdì. "La vendetta del signor S" racconta di nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico signor S. Il signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo.

Intanto, gli stessi youtuber hanno annunciato le loro prossime tappe, con un post sulla loro pagina Facebook.

MILANO - Uci Cinemas Bicocca 17 gennaio alle 15:30

BRESCIA - Multisala Oz 17 gennaio alle 17:30

BERGAMO - Uci Cinemas Orio 17 gennaio alle 19

BARI - Multicinema Galleria 18 gennaio alle 15

BARI - Uci Cinemas Showville 18 gennaio alle 16

CASAMASSIMA - The Space 18 gennaio alle 17

MOLFETTA - Uci Cinemas 18 gennaio alle 18:30

NAPOLI - Cinema Metropolitan 19 gennaio alle 15

CASERTA - Uci Cinepolis Marcianise 19 Gennaio alle 16:15

MARCIANISE - Big Maxicinema 19 gennaio alle 16:45

AFRAGOLA - Happy Maxicinema 19 gennaio alle 17:30

NAPOLI - The Space Med Maxicinema 19 gennaio alle 10:30 - 10:50 - 11:10 - 11:30

© Riproduzione riservata