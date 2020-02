Le farmacie di Messina aderiscono alla Giornata di Raccolta del farmaco per i poveri

Dal 4 al 10 febbraio sarà possibile acquistare farmaci per chi vive la povertà sanitaria. Enrico Cannizzo, rappresentante del Banco Farmaceutico, e Francesco Certo, presidente di Terra di Gesù Onlus, hanno confermato l'importanza di aderire al progetto donando un prodotto da banco. In particolare a Messina l'Associazione messinese ha dispensato gratuitamente oltre ventimila confezioni di farmaci in poco più di sei anni. Centinaia di volontari che sabato 8 supporteranno i farmacisti impegnati nella raccolta.

Questo l'elenco delle farmacie aderenti nel territorio: Pirrone-Briga Marina Ingo Boccetta Brancato-Romanini Brancato Bruni Caminiti-Mili Marina

Centrale Crimi De Leo Di Mario Facciolà Grasso Jsaya La Rosa Mercurio Muricello Pandolfi Pirri Ristagno S:Margherita Sgroi Sprito Santo Nuova Farmacia di Galati Alioto Manicastri Vece Cavallari De Lorenzo Del Petraro Maiorana Narcel Sciacca -Rizzo Latteri Marianna Picciolo Scarfone Delle Terme Pizzino Del Tirreno.

