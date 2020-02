Eolie, Malfa chiede l'istituzione dell'area marina protetta

Si torna a parlare, dopo alcuni anni di silenzio politico e istituzionale, di Area marina protetta delle Isole Eolie. A prendere l'iniziativa è stato il Comune di Malfa, nell'isola di Salina, che con una delibera di Giunta ha ufficializzato la richiesta e la disponibilità al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di avvio del procedimento per l'istituzione dell'Area marina protetta “Isole Eolie”.

L'arcipelago delle Eolie, come è noto, figura tra le aree di reperimento indicate delle leggi 979/82 e 349/91 per l'istituzione di un'Area marina protetta, il cui iter istruttorio è in corso da decenni.

