Strafalcioni... linguistici, rimossi due cartelli a Forza d'Agrò

Due cartelli scritti in sei lingue per accogliere turisti italiani e stranieri. Li ha installati il Comune di Forza d'Agrò nel centro e nella frazione Scifì, con un “benvenuti” in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e romeno.

Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e due diciture sono state riportate in modo errato, ossia “biemvenue” al posto di bienvenue in francese e “willkmmen” anziché “willkommen” in tedesco.

