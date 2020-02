Sant'Agata di Militello, raccolto un pompelmo record dal peso di 3 chili

Un pompelmo da record di quasi tre chili. Il frutto è stato raccolto in un terreno a Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina: «È successo casualmente - racconta Giuseppe Danisi detto "Pippo", pensionato di 63 anni appassionato di agricoltura -. Ho piantato un paio di piante di pompelmo, in un appezzamento di terreno per poter raccogliere qualche frutto. Poi in una di queste piante ho visto che i frutti continuavano a crescere a dismisura a vista d'occhio».

«Sono stato assente per andare a trovare i miei figli che vivono nel nord Italia e al rientro - prosegue - ho notato tanti di questi frutti d'agrume tra i rami, tra cui uno in particolare di dimensioni sproporzionate e sono rimasto stupefatto. Ho raccolto un pompelmo largo 68 centimetri, alto 23 centimetri e che pesava poco meno di 3 kg».

«Sono felice di aver coltivato un prodotto 100% naturale senza componenti e additivi chimici, non cercando gloria e premi, perché i risultati sono avvenuti spontaneamente. Sicuramente posso dire - conclude Pippo - che ho curato le mie piante con passione e dedizione, mi auguro l'agricoltura venga valorizzata, incentivata e tramandata alle nuove generazioni».

