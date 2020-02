Messina, torna a zampillare con un gioco di luci l'acqua nella piazzetta tematica

Nella “piazzetta dell'Acqua” a Messina torna il suo elemento naturale. Un suggestivo gioco di luci, la piccola fontana zampillante, ed ecco che una delle “insenature” che sorgono come “isolette” tra un edificio e l'altro della nuova “Palazzata” messinese, tra via Garibaldi e la cortina del porto, risplende nuovamente.

Bisogna dare atto all'Amministrazione De Luca e all'Amam dell'impegno profuso su questo fronte, con il ripristino della funzionalità di tutte le fontane pubbliche. Basta poco per ridare una veste dignitosa alla città.

Le piazzette tematiche furono una delle più felici intuizioni della Giunta Buzzanca e, in particolare, dell'ex assessore e poi anche city manager, Gianfranco Scoglio: il tentativo di trasformazione di “non luoghi” in “luoghi”.

