Laurea al tempo del Coronavirus, 22enne orlandina discute la tesi al computer

È di Capo d'Orlando una delle prime laureate a distanza al Politecnico di Torino al tempo del coronavirus. La neo dottoressa, Stefania Bertilone, 22 anni, frequenta il corso di laurea in “Architettura e design”: ha conseguita la “triennale” via viyoconnect ieri pomeriggio discutendo in remoto, in coppia con la collega torinese Isabella Faraci, la tesi “Verso un packaging sostenibile? Analisi dei prodotti Kinder e Ferrero”.

Emozionatissima davanti al monitor del pc di casa ha temuto più l'apprensione dei genitori, del fratello e dei parenti che affollavano la stanza anziché la commissione che da lontano la tranquillizzava. Ha dovuto attendere che anche le altre laureande completassero l'esposizione delle loro tesi per conoscere il voto finale.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE