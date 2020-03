Cura delle cefalee, una neurologa messinese a Brescia tra i massimi esperti nazionali

Tra i “cervelli” messinesi che si sono affermati in campo scientifico e medico, troviamo Renata Rao, neurologa peloritana docente all'Università di Brescia, tra massimi esperti nazionali della cura alle cefalee.

È responsabile del Centro Cefalee della Asst “Spedali Civili” di Brescia e membro della Commissione regionale della Lombardia impegnata nella realizzazione di una rete assistenziale per la gestione della patologia cefalea.

«Mi occupo di emicrania in particolare e delle cefalee primarie, cefalea a grappolo, cefalea di tipo tensivo. Presso il nostro centro cefalee si effettuano trial clinici sulle nuove terapie nella profilassi dell'emicrania, anticorpi monoclonali e si utilizza anche la tossina botulinica per l'emicrania cronica. Insieme a Milano Ist. Besta e Pavia istituto Mondino, siamo il Centro cefalee di riferimento regionale per la Lombardia», rileva il medico peloritano. Laureatasi nella Facoltà di Medicina dell'Università di Messina, vanta importanti esperienze di formazione e di specializzazione nel campo della Neurologia.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola a Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE