Anche ad Alì e Alì Terme un arcobaleno contro il Coronavirus

Le mamme di Alì e Alì Terme (Messina) aderiscono a un'iniziativa a livello nazionale che prevede il coinvolgimento dei figli piccoli, che in questi giorni, per via delle limitazioni i imposte dalla necessità di evitare il propagarsi del Coronavirus, sono costretti a casa dalla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, in attività grafiche.

Nello specifico l'iniziativa consiste nel disegnare un arcobaleno facendo galoppare la fantasia accompagnato dal motto "andrà tutto bene" così da generare ottimismo e forza in coloro che lo osserveranno. Il disegno va infatti esposto fuori dal balcone, dalla finestra o dalla porta di casa.

