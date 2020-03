Coronavirus, Maria Grazia Cucinotta: "Stiamo pagando i tagli alla Sanità"

Anche io sarei scappata da mia madre che ha 90 anni. Ma bisogna essere responsabili, sono una persona sana ma viaggiando potrebbe succedere di tutto. Capisco che ritornare a casa ci fa sentire sicuri ma mette a rischio la vita di altre persone".

Lo ha detto Maria Grazia Cucinotta in collegamento con una trasmissione su Rai Uno.

"Trovo che sia allucinante tutta la situazione non solo in Sicilia ma in Italia: i tagli che ci sono stati alla sanità li stiamo pagando con la vita delle persone. Ho amici infermieri che lavorano senza mascherina", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata