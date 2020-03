"Stato di guerra": stasera "Scirocco" torna in onda su Rtp

“Stato di guerra” è il titolo della puntata di "Scirocco", il talk condotto da Emilio Pintaldi in onda questa sera alle 20,30 su Rtp canali 17, 646 e 517 del digitale e in streaming su Rtp-Gazzetta del sud. Come se fossimo in guerra andremo in onda asseragliati nel nostro bunker senza ospiti in studio. Ma saremo più presenti che mai. Il Coronavirus ci impone delle regole ma non ci ferma.

Così continueremo a raccontare quello che succede fuori, dove, come in guerra, diventa difficile persino procurarsi dei generi di prima necessità e dove c’è chi continua a vendere sulla rete, a prezzo da mercato nero, mascherine, disinfettanti e saturimetri, attraverso le testimonianze in diretta di professionisti in prima linea, di rappresentanti del mondo della politica, di esponenti di quell’imprenditoria che fa fatica a resistere alla crisi.

Affronteremo gli argomenti più scottanti: dallo scontro che ha portato il ministro Lamorgese a denunciare il sindaco De Luca per vilipendio. Saremo pronti a raccogliere le vostre domande e le vostre osservazioni con Marcella Ruggeri.

