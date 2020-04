Policlinico di Messina, omaggio di uova di Pasqua al personale del Covid Hospital

Ancora un omaggio di uova pasquali per il personale e i loro familiari del Covid Hospital del Policlinico "G. Martino" di Messina e per i pazienti ricoverati. L'associazione "Invisibili" ha voluto manifestare con questo dono il proprio sostegno, grazie anche al Corpo Volontario Geronimitano che ha consegnato il pensiero.

“Si tratta di un'ulteriore manifestazione di affetto da parte di enti, associazioni, aziende e privati cittadini, i quali con il loro affetto e i loro gesti di solidarietà stanno offrendo un impulso ancora maggiore alla battaglia contro il coronavirus”.

E sempre al Policlinico sono stati consegnati due ecografi Siemens donati dall'avv. Giandomenico Ciaramella, a nome della onlus Ri-Diamo. Le apparecchiature sono state affidate al dott. Antonio Versace, coordinatore del Covid Hospital e in questo momento verranno utilizzate per implementare ulteriormente gli strumenti diagnostici del Padiglione H.

“L'Azienda esprime i propri ringraziamenti per il gesto di generosità e ribadisce come – in questo momento più che mai – senta la vicinanza di istituzioni, associazioni, aziende e privati che stanno offrendo un grande supporto agli sforzi nella battaglia per fronteggiare la pandemia”.

