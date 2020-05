Luca Parmitano, l'astronauta siciliano in tv: "Andare sulla Luna è il mio sogno più grande"

L'astronauta catanese Luca Parmitanoo svela il suo sogno più grande ossia quello di andare un giorno sulla Luna.

"Ho ancora tanti sogni, - ha detto dalla sua casa di Houston a Vieni da me, ospite di Caterina Balivo -. Sono un astronauta e cerco sempre nuove sfide, quello che non ho ancora raggiunto. La Luna è il mio sogno atavico e primordiale".

Ha poi aggiunto: "Fare l'astronauta per me è sempre stato un sogno, fin da bambino". Parmitano attualmente è impegnato in un docufilm, dal titolo "Starman" che punta i riflettori sulla figura dell'astronauta. "A volte c’è la tendenza a metterci su un piedistallo per la visibilità che ci dà il nostro lavoro - ha spiegato Parmitano -. Il mio intento invece è quello di dimostrare che dietro l’astronauta c’è una persona estremamente normale, con tutte le difficoltà che ogni uomo deve affrontare".

E ancora: "Ho voluto spiegare come in questo lavoro siano indispensabili dedizione e sforzo. Io non credo di avere talenti particolari, - ha sottolineato l'astronauta siciliano - ma semplicemente tanta voglia di lavorare e di mettermi in gioco".

© Riproduzione riservata